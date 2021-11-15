«بحبك لا تلوّعني.. وعد؟».. أصاله توجه رسائل مُباشرة إلى زوجها على المسرح

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وجهت الفنانة أصالة رسائل مُباشرة إلى زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن أثناء حفلها الغنائي، أمس الأحد، في مهرجان الموسيقى العربية.

وكان زوجها «حسن» بصحبتها قبل الحفل وقادها إلى المسرح، لذا خلال الحفل تسائلت أصالة عن زوجها لتعبر عن اهتمامها بوجوده: «زوجي موجود!».

وبعدها سؤالها، أهدت الفنانة أغنية إلى زوجها وهي للفنانة الراحلة صباح «الشحرورة» وألحان الراحل فريد الأطرش، أغنية «بحبك لا تلوعني»، قائلة: «أهديها إلى زوجي.. ونقيتها مخصوص».

وأوقفت غنائها كوبليه «بحبك لا تلوعني» لتسأل زوجها «وعد؟» وتكرر العبارة أكثر من 5 مرّات، وتفاعل معها الجمهور بالضحكات والتصفيق، كما أن زوجها ضحك وصفق على كلماتها.

وكانت ابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي، احتفلت بزواج والدتها من الشاعر الغنائي فائق حسن، قبل الحفل بيوم.

وشاركت بمقطع فيديو عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، يبرز اللحظات الأولى لدخول أصالة مع زوجها، على نغمات أغنية «أكتر» التي يرجع زمنها إلى 2006.

وأعدت «الذهبي» أجواء احتفالية تليق بالعروسين، وزينت المنزل بالورود وحلوي سجلت عليها «زواج مبارك».

وقررت «الذهبي» تسجيل كلمات أغنية «قد الحروف» على كيكة الاحتفال: «قد الحروف اللى في أسامي العاشقين بحبك، قد الثوانى والدقايق والسنين بحبك، قد الهموم اللى في قلوب البشر، قد العيون اللى كحلها السهر».

يذكر أن زيجة أصالة من «حسن» هي الثالثة، بعد انفصالها عن طليقيها الأول هو أيمن الذهبي والثاني المخرج طارق العريان.