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وفاة ربة منزل فى عين شمس ..التحريات :يشتبه فى تناولها جرعة مخدرات زائدة

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وفاة ربة منزل فى عين شمس ..التحريات :يشتبه فى تناولها جرعة مخدرات زائدة وفاة ربة منزل فى عين شمس ..التحريات :يشتبه فى تناولها جرعة مخدرات زائدة

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صرحت جهات التحقيق بدفن ربة منزل عثر عليها جثة هامدة داخل شقتها فى عين شمس، واستمعت جهات التحقيق لأسرتها بعد أن تبين خلو الجثة من أي إصابات.

ولا يوجد ما يدل على وجود جريمة، خاصة أن الشقة لا يوجد بها أى آثار تدل على السرقة وأكد البعض أنها تتعاطى المخدرات وقد يكون ذلك سببا فى وفاتها.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل ،تبين العثور على جثة سيدة تدعي «لميس» ربة منزل، وبالفحص تبين أنها من متعاطي المواد المخدرة ورجحت التحريات أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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