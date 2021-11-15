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بتعاملات 2 مليون جنيه .. ضبط متهم لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة

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بتعاملات 2 مليون جنيه .. ضبط متهم لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة بتعاملات 2 مليون جنيه .. ضبط متهم لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبي في البحيرة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من صياد «له معلومات جنائية» والده «صاحب مركب للصيد- متواجد بإحدى الدول للعمل بها»- مقيمين بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذى يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وتم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج.. كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيه و800 ألف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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