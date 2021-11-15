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«عرضا طفل للتبنى ».. القبض على سيدة بتهمة الاتجار بالبشر عبر «فيس بوك» في القاهرة

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«عرضا طفل للتبنى ».. القبض على سيدة بتهمة الاتجار بالبشر عبر «فيس بوك» في القاهرة «عرضا طفل للتبنى ».. القبض على سيدة بتهمة الاتجار بالبشر عبر «فيس بوك» في القاهرة

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».
بالفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها و تم ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) وبرفقتهما طفل حديث الولادة.
بمواجهتهما أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها «عرفياً» من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته في نسب الطفل إليه، إختمرت في ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة في حالة الإبقاء على الطفل، بمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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