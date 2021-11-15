«القومي لبحوث الإسكان» ينظم منتدى «نحو المجتمعات الخضراء» غدًا

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ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتدي الاستراتيجي الأول نحو تنمية مستدامة 2030 المجتمعات الخضراء، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021.

ويناقش المنتدى عدد من المحاور منها الإسكان والمجتمعات المستدامة والمياه والزراعة المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، استخذام الموارد الصديقة للبيئة وإعادة تدوير مخلفات البناء.

ويتضمن اليوم الأول ونصف اليوم الثانى عشرة محاضرات رئيسيه يلقيها خبراء ومتخصصين في كل محور، على أن يتم تخصيص النصف الثاني من اليوم الثاني واليوم الثالث لانعقاد لجان متخصصة في كل محور وتقديم ملخص نتائج كل لجنة، والتي سوف تكون نواة فصول من كتيب مختصر يرسم الافكار الجديده في كل محور للاستفاده منها في تحقيق التنمية المستدامة 2030.