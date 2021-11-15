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مصرع طفل وسائق وإصابة 7 أشخاص في تصادم بالمنيا

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مصرع طفل وسائق وإصابة 7 أشخاص في حوادث تصادم بالمنيا مصرع طفل وسائق وإصابة 7 أشخاص في تصادم بالمنيا

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لقي سائق وطفل مصرعهما، فيما أصيب 7 أشخاص آخرين، الإثنين، في تصادم بطريق الصعيد في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع سائق وطفل واصابة 7 أشخاص آخرين في 3 حوادث تصادم بطرق الصعيد، بينها إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة رقم 687 م ط ن ملاكين برصيف بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت المحاضر اللازمة، والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة،

المصرى اليوم

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