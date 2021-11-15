نائب وزير الإسكان يتفقد عينة تشطيبات الوحدات الفندقية والسكنية بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الإثنين، اجتماعا مع مسئولى شركة «cscec» الصينية، بمقر مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الجداول الزمنية للتنفيذ، وتذليل جميع المعوقات للانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، وذلك طبقا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تم استعراض خطة التوريدات للمكونات المستوردة والمُصنعة محلياً، واللازمة لأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للأبراج، وحث الشركة على التنسيق والمتابعة اليومية مع فريق العمل الخاص بالمشروع، لمنع حدوث أي تأخيرات أو معوقات للانتهاء في المواعيد المحددة.

وتفقد المهندس خالد عباس، عينة التشطيبات الأولى للوحدات الفندقية، وتشطيب الوحدات السكنية بالبرج الأيقونى، وكذا تفقد بعض الوحدات التي بدأ تشطيبها بأحد الأبراج السكنية.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.