المشدد ١٥ عامًا لعامل وفني حازا مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، الإثنين، بمعاقبة عامل وفني زراعة بالسجن المشدد ١٥ سنة وغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية رقم ٤٣٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم أول العاشر، لشهر يوليه من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط كل من «إ. ن. س» ٢١ عاما مزارع، و«و. م. ع» ٢٧ عاما فني زراعة، ومقيمان بمحافظة شمال سيناء، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.