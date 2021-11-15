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مع بدء تطبيق قرار منع دخول المنشآت لغير الملقحين.. محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا

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مع بدء تطبيق قرار منع دخول المنشآت لغير الملقحين.. محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا مع بدء تطبيق قرار منع دخول المنشآت لغير الملقحين.. محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الإثنين، عددًا من المراكز المخصصة لتلقي لقاح ، ومستشفى الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل بمراكز تلقي اللقاح والاطمئنان على الحالة العامة داخل المستشفيات من توافر الأطقم الطبية والتمريض.

والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا .

شملت جولة المحافظ، تفقد المركز الثابت والمخصص لتلقي لقاح كورونا بالمسرح الروماني بمدينة المنيا، وكذلك المركز الملحق بمستشفى الحميات.

أكد المحافظ، أنه بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تقرر بدءا من اليوم الاثنين، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفى ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وتنظيم دخول المواطنين.

شملت جولة المحافظ المرور على مستشفى حميات المنيا، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، كما تابع سير العمل بوحدة الكلى والصيدلية والمطبخ.

ووجه بتلافي عدد من الملاحظات، حيث التقى خلال الجولة بعدد من المرضى، ووجه وكيل وزارة الصحة بحل جميع المشاكل وحسن التعامل مع المواطنين .

كما وجه المحافظ، الشكر للفرق الطبية بجميع المستشفيات وكذلك القائمة على العمل في مراكز تلقى اللقاح، لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب.

المصرى اليوم

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