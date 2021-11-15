أخبار عاجلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
انخفاض الحرارة والأمطار مستمرة على المحافظات.. حالة الطقس اليوم إلى السبت 27 نوفمبر -
«قيده بالسلاسل بسبب مرضه».. الداخلية تكشف ملابسات احتجاز مزارع لنجله في البحيرة -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هيئة المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوي الأول الإثنين المقبل

Print
هيئة المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوي الأول الإثنين المقبل هيئة المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوي الأول الإثنين المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم هيئة المحطات النووية يوم الاثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر احتفالية باحد الفنادق السياحية بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بمناسبة العيد السنوي الاول للهيئة.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ان العيد السنوي للهيئة هو يوم 19 نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي شهد عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روساتوم الروسية بحضور الرئيس عبدالفتاح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف الوكيل انه سيتم تنظيم الاحتفالية الأولى هذا العام والخاصة بهذا اليوم يوم الاثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الشخصيات العامة.

وستشهد الاحتفالية تكريم فريق العمل المشرف على محطة الضبعة النووية والذي فاز بالمركز الأول بجائزة للتميز الحكومي فئة فريق العمل كما سيتم توزيع توزيع جوائز مسابقة الرسم الخاصة بالأطفال والتي أعلنت عنها الهيئة الشهر الماضي بخصوص ابتكار شخصية كاريكاتيرية واختيار اسما لها تعبر عن محطات الطاقة النووية.

ويذكر انه من المخطط بناء أربع مفاعلات نووية بمحطة الضبعة النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل مفاعل حيث تعتبرالمحطة النووية الحديثة من الجيل الثالث بلس الاحدث عالميا.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية نحو 25 ألف عامل، 11 الفا منهم من الاختصاصيين، وسيكون 70% من العدد الإجمالي للعمال من المصريين.

ومن المتوقع ان يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يوليو 2022، حيث انه تم التقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء في 10 مارس 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

وتعتبر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي الجهة المختصة باصدار إذن قبول الإنشاء للبدء في وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات يونيو المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

مصري وجزائري ضمن صفقات برشلونة المقترحة في الشتاء

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

فريال أشرف بطلة الكاراتية تصبح أول لاعبة مصرية تفوز بذهبية الأولمبياد والعالم فى عام واحد

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد

برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد