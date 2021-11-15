هيئة المحطات النووية تحتفل بالعيد السنوي الأول الإثنين المقبل

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تنظم هيئة المحطات النووية يوم الاثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر احتفالية باحد الفنادق السياحية بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بمناسبة العيد السنوي الاول للهيئة.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ان العيد السنوي للهيئة هو يوم 19 نوفمبر من كل عام وهو اليوم الذي شهد عام 2015 توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روساتوم الروسية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإطلاق إشارة البدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف الوكيل انه سيتم تنظيم الاحتفالية الأولى هذا العام والخاصة بهذا اليوم يوم الاثنين المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الشخصيات العامة.

وستشهد الاحتفالية تكريم فريق العمل المشرف على محطة الضبعة النووية والذي فاز بالمركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي فئة فريق العمل كما سيتم توزيع توزيع جوائز مسابقة الرسم الخاصة بالأطفال والتي أعلنت عنها الهيئة الشهر الماضي بخصوص ابتكار شخصية كاريكاتيرية واختيار اسما لها تعبر عن محطات الطاقة النووية.

ويذكر انه من المخطط بناء أربع مفاعلات نووية بمحطة الضبعة النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل مفاعل حيث تعتبرالمحطة النووية الحديثة من الجيل الثالث بلس الاحدث عالميا.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد العمالة التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية نحو 25 ألف عامل، 11 الفا منهم من الاختصاصيين، وسيكون 70% من العدد الإجمالي للعمال من المصريين.

ومن المتوقع ان يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يوليو 2022، حيث انه تم التقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء في 10 مارس 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

وتعتبر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي الجهة المختصة باصدار إذن قبول الإنشاء للبدء في وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات يونيو المقبل.