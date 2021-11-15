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ضبط 39 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع

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ضبط 39 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع ضبط 39 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع
ضبطت الجهات المختصة 39 مخالفا لنظام البيئة خلال الأسبوع المنصرم، حيث ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفا لرعيهم 531 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و3 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد في منطقتي الجوف والمدينة المنورة، بحوزتهم بندقية هوائية، و10 طيور مصيدة، وشباك وأدوات صيد، كما ضبطت مخالفين لنظام البيئة وذلك لنقلهما 85 مترا مكعبا من الحطب المحلي في الرياض، وسيطرت على كائنين فطريين (ظبيا فلودير) في أحد أحياء مدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات المختصة ، كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 17 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في مناطق (القصيم-الحدود الشمالية -تبوك -حائل) على متن 17 مركبة، فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفين لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة في منطقة تبوك، تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة

الوطن السعودية

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