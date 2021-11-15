موسيماني يشن هجومًا عنيفًا على التحكيم وركلات الجزاء في إفريقيا

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شنّ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هجوماً عنيفا على التحكيم بعد فشل منتخب بلاده في حصد بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وخطف المنتخب الغاني بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات في قلب جنوب إفريقيا بعد فوزه على منتخب البافانا بافانا بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وكتب بيتسو موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، الإثنين، مهاجماً التحكيم في القارة السمراء: ركلات الجزاء في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم!! ما هذا الذي يحدث؟.

وتابع موسيماني في تغريدته الغاضبة: مباراتا الكونغو أمام بني وغانا أمام جنوب أفريقيا، ما الحل لمثل هذه الأزمات والتحديات في الكرة الإفريقية؟.

وأضاف المدير الفني للأهلي: بسبب مثل هذه القرارات الكارثية المثيرة للجدل نحن متأخرون عن أوروبا كثيرًا سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، يجب أن يكون هناك حل.