الآن.. صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر.. رابط الاستعلام بالرقم القومي بالتفاصيل

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صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2021.. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة والذي يستفيد منه أكثر من 5 ملايين أسرة من المحتاجين من المسنين وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والأيتام، بدء يوم الاثنين.

وقالت وزارة التضامن أن صرف معاش تكافل وكرامة لهذا الشهر يبدأ من اليوم الاثنين 14 نوفمبر وغدًا الثلاثاء من مكاتب البريد ومن عبر كروت ميزة، ويليه صرف الدعم لمستفيدي تكافل خلال يومي الأربعاء 17المقبل والخميس 18 نوفمبر.

1- الدخول هنـــا على الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب مع استكمال باقي البيانات.

3- الضغط على كلمة «استعلام» من منها يُعرف الوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن، مع ظهور واسمه رباعي والمبلغ المستحق له.

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وقال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن أن الدولة تنظر للمواطنين بكل فئاتهم في جميع المحافظات وتسعي لتقديم الدعم لكل الفئات الطفل والشباب والمرأة والمسن.

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وقال مستشار وزيرة التضامن في تصريحات إعلامية إن جهود الوزارة لدعم كبار السن من الأسر كانت بدأت ببرنامج تكافل وكرامة وقدمنا دعم نقديا لمن تجاوز سن 65 سنة من المواطنين قدره 450 جنيها.

وتابع أن هذا الدعم منذ عام 2015 ضم عددا كبير من الأسرة من المسنين وذوى الإعاقة، بالاضافة إلى إعفاء كبار السن الذين تجاوزوا لـ70 سنة من أجرة المواصلات العامة.

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