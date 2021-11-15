وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي

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أعلن المخرج محمد العدل، الإثنين، وفاة الفنان محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي.

وقال «العدل» عبر صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، الإثنين، «يا محمود، محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله».

وتابع: «كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوي الشخصي.. الله يرحمة والبقية في حياتك يا يسرا».

يذكر أن الفنان محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولد في 9 سبتمبر عام 1958، هو والد الممثلة يسرا اللوزي، عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد.

من أبرز أعماله الفنية، فيلم «ميكرفون» عام 2009 وفيلم «الكنز»: الحقيقة والخيال عام 2017، ومسلسل «الخروج» عام 2016 كذلك «إذاعة حب» عام 2011، ومسلسل «خاص جدًا» عام 2010.