أخبار عاجلة

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
انخفاض الحرارة والأمطار مستمرة على المحافظات.. حالة الطقس اليوم إلى السبت 27 نوفمبر -
«قيده بالسلاسل بسبب مرضه».. الداخلية تكشف ملابسات احتجاز مزارع لنجله في البحيرة -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور 2 يناير

Print
بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور 2 يناير بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور 2 يناير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، إن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ، الأحد 2 يناير 2022 وحتى يوم الأربعاء 12 يناير 2022، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم العديد من قطع الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 61: 75، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 46: 60، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 31: 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 16: 30، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 1: 15، يوم الإثنين 10/1/2022، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات

مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة

مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة

«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة