بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور 2 يناير

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، إن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ، الأحد 2 يناير 2022 وحتى يوم الأربعاء 12 يناير 2022، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم العديد من قطع الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 61: 75، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 46: 60، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 31: 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 16: 30، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 1: 15، يوم الإثنين 10/1/2022، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.