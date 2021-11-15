المشدد 6 سنوات لمزارع لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية رقم ٥٤٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم أول العاشر، لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط «س. م. ع» ٢٦ عامًا، مزارع، ومقيم أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين والحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.