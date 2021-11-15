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استمرار حملات إزالة التعديات بهضبة الأهرام في الجيزة

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استمرار حملات إزالة التعديات بهضبة الأهرام في الجيزة استمرار حملات إزالة التعديات بهضبة الأهرام في الجيزة

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قام حي الهرم بتكثيف حملات الرصد للأعمال المخالفة للقانون، ومنها إزالة تعديات وإشغالات بهضبة الأهرام، حيث تم إزالة غرفة بالبناء المخالف بدون ترخيص بحديقه بمساكن الشباب وتم تكسير البروز والحوائط، كما تم ضبط وإيقاف أعمال تحويل من سكني لتجاري وأعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص بالعقارات الكائنه ارقام / ٦ قطعه ط، ٤٢ قطعه ح، وعلى الفور تم تكسير الحوائط والأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وشن القطاع حملة إشغالات مسائية مكبرة حيال رفع كل التكاتك بالقطاع وتنفيذ قرار الغلق في المواعيد المحددة والأخذ بالإجراءات الاحترازية ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتسيير حركة المرور واستجابة فورية لشكاوى المواطنين بالقطاع، وتم سحب التكاتك وإيداعها بمخازن الهضبة، وذلك للتصدي بكل حزم على مظاهر الفوضى والقضاء نهائيًا على المظاهر العشوائية والمخالفات.

وقام القطاع بحملة نظافة ورفع مخلفات القمامة بقطعة الأرض رقم / ١٧٧ د، ٢٢٦ ب شارع جاردنيا للظهور بالمظهر الحضاري اللائق والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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