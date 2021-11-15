«الجيزة» تستجيب لشكاوي المواطنين برفع مخلفات وإشغالات عثمان محرم

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قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة برفع مخلفات وإشغالات شارع عثمان محرم، وذلك بناء على شكاوي الأهالي من تعدد الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير.

كما قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة، والحدائق بنطاق أحياء مدينة الجيزة شملت حي الهرم، الدقي، فقد قامت أجهزة الهيئة بحملة نظافة وتجريد، وكنس آلي، ودهانات شملت طريق الفيوم، وشارع البرنسيسة أمام المتحف المصري الجديد بطريق مصر إسكندرية بنطاق حي الهرم، وميدان المساحة وشارع أمين الرافعي من المساحة بنطاق حي الدقي.

أيضًاً بالإضافة إلى فرق الحدائق شملت استكمال أعمال فرد وتسوية الرمال تمهيداً للزراعة، وفرد النجيلة سابقة التجهيز، وزراعة الأشجار، وزراعة النخيل، وزراعة النباتات والزهور، وري المسطحات الخضراء بمثلثة الرماية- طريق الفيوم بنطاق حي الهرم.