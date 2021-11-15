أخبار عاجلة

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
انخفاض الحرارة والأمطار مستمرة على المحافظات.. حالة الطقس اليوم إلى السبت 27 نوفمبر -
«قيده بالسلاسل بسبب مرضه».. الداخلية تكشف ملابسات احتجاز مزارع لنجله في البحيرة -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النمر" يحذّر من أكل الكبد نيئةً: تزيد احتمالية انتقال بعض الطفيليات

Print
"النمر" يحذّر من أكل الكبد نيئةً: تزيد احتمالية انتقال بعض الطفيليات "النمر" يحذّر من أكل الكبد نيئةً: تزيد احتمالية انتقال بعض الطفيليات
استشاري القلب: منها toxocariasis والالتهابات البكتيرية مثل EHEC

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ من أن أكل الكبد نيئةً أياً كان مصدرها يزيد احتمالية انتقال بعض الطفيليات للإنسان، مثل toxocariasis، وكذلك الالتهابات البكتيرية، مثل EHEC.

وأجاب الدكتور النمر، عن تساؤل أحد متابعيه على حسابه بتويتر، مفاده "هل أكل كبد الأرنب نيئة ضار؟".. مفيداً بأن تناول الكبد نيئة يعرّض الفرد لانتقال بعض الطفيليات، منها toxocariasis، وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض

40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض