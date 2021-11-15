«الخشت»: انتظام دخول الطلاب المطعمين ومنع غير المطعمين بجامعة القاهرة (صور)

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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، الحرم الجامعي والبوابات الرئيسة، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول.

وخلال جولته، اطلع الدكتور الخشت على عدد من شهادات تطعيم الطلاب التي تثبت حصولهم على اللقاح، ونبه عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية خلال تواجدهم داخل الحرم الجامعي أو قاعات المحاضرات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، إلتزام إدارة الجامعة بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنها؛ ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وحذر الدكتور محمد الخشت، من التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

كما تفقد رئيس جامعة القاهرة، مركز التطعيم الرئيس بالحرم الجامعي المخصص لتطعيم جميع منسوبي الجامعة سواء بالجرعة الأولى أو الثانية، واطمأن على توافر الجرعات به وانتظام عملية التطعيم. وأشار الدكتور الخشت إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال تخصيص 21 مركز تطعيم على مستوى الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تفقد الحرم الجامعي

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تفقد الحرم الجامعي

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تفقد الحرم الجامعي