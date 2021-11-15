رئيس اتحاد المصارعة: سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية.. وسنعمل على تحقيق مطالبهم

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أكد اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أنه سيعمل على الفور مع المجلس الجديد على المضي قدماً في النهوض ببرامج وبطولات الاتحاد والعمل على مشاركه منتخبات المصارعة في البطولات المختلفة، وزيادة عدد الميداليات الدولية، موضحا أن ما تحقق من إنجازات يرجع للروح القتالية للاعبي المصارعة وعمل دؤوب من الأجهزة الفنية والإدارية.

أضاف النوار أن الاتحاد طوال الفترة الماضية كان حريصاً على الاهتمام بجميع الفئات العمرية وهو ما ظهر واضحاً خلال المنافسات والبطولات التي شارك فيها أبطال المصارعة.

وأعرب اللواء عصام النوار عن سعادته بثقة أعضاء الجمعية العمومية بالفوز في الانتخابات التي جرت في جو أسري هادئ، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على السفر من أجل المشاركة والتواجد في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديد يقود مسيرة المصارعة المصرية لأربع سنوات قادمة.

أضاف النوار أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة مع زملائه بالمجلس لمواصلة سلسلة الإنجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن جميع أعضاء مجلس الإدارة سيتكاتفون من أجل استقرار الاتحاد، واستمرار النهوض باللعبة في جميع محافظات الجمهورية.

أشار رئيس اتحاد المصارعة إلى أن الطموحات بلا حدود خلال الفترة المقبلة لتحقيق الألقاب والميداليات المتنوعة حيث ستكون البداية الفعلية من شرم الشيخ الأسبوع القادم في البطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي الدولية التي ستشهد مشاركة كبيرة من وفود الدول العربية التي طلبت المشاركة في البطولة.

الاستعداد لبطولات شرم الشيخ

على الجانب الآخر وعلي قدم وساق يبذل اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار جهوداً مكثفة من أجل إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات استعدادأ للثلاث بطولات التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة ٢٤ حتي ٣٠ نوفمبر الجاري وهي: البطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي الدولية.

من جانبه قال اللواء عصام النوار إنه على الرغم من أن انتخابات اتحاد المصارعة سبقت البطولات بأيام قليلة إلا أن اتحاد المصارعة كان يعمل على مدار الساعة لصالح البطولة وسمعة مصر لخروج البطولات الثلاث بالشكل المطلوب الذي يليق باسم وسمعة مصر واتحاد المصارعة المصري وليس الحصول على أي مكسب أو مجد شخصي.

وأشار إلى أنه يبذل أقصي جهد للانتهاء من الحصول على كافة الموافقات لإقامة البطولة، خاصة أن هناك دولا عربية كثيرة طلبت الحضور إلى القاهرة والمشاركة في البطولات بأكثر من فريق، وذلك على ضوء حضورة لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للمصارعة التي أقيمت مؤخراً في بيلجراد بصربيا، وما وجده من إشادة كبيرة من رؤساء ومندوبي الاتحادات العربية والإفريقية بما تشهدة المصارعة المصرية حالياً من إنجازات كبيرة.

أضاف النوار أنه قام بمخاطبة مديرية أمن البحر الأحمر للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير، إلى جانب مخاطبة مديرية الشباب بشرم الشيخ لحجز صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الشبابية سواء للمنافسات وكذلك التدريب، كما تم الاتفاق على فنادق الإقامة، ووسائل النقل لنقل الفرق من فنادق الإقامة للمدينة الشبابية والعودة، إلى جانب الاتفاق على بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الكبير للخروج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر واتحاد المصارعة المصري.