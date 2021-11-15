شاهد..تقاليع نجوم الغناء في حفل توزيع جوائز MTV للموسيقى الأوروبية (صور)

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أقيم حفل توزيع «MTV» للموسيقى الأوروبية في بودابست أمس بحضور عدد من نجوم الغناء العالميين، منهم «إد شيران» و«ريتا أورا».

حفل MTV للموسيقى الأوروبية

وشهد الحفل حضورا للمصافحة والعناق وتبادل القبلات بين ضيوفه لأول مرة منذ عامين من جائحة كورونا، حيث تم إقامة الحفل العام الماضي افتراضيا، بمشاركة «عن بعد» بين نجوم الغناء، ولقاءاتهم عبر تطبيق «زووم».

حفل MTV للموسيقى الأوروبية

وحرص المشاركون هذا العام على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت، بين الرابر «سويتي» والموديل الشهيرة «ويني هارلو».

حفل MTV للموسيقى الأوروبية

وامتلأ الحفل بتقاليع نجوم الغناء الذين تسابقوا على الريد كاربت لخطف أنظار المصورين، إذ ظهر المغني «جيون» بماكياج بدموع زرقاء، وظهر المغني «كيدي» مصففا شعره ليغطي أجزاء من جبهته ووجهه بشكل ملفت، وارتدى المغني «آكا سيفين» قفازا منقوشا مخرجا لسانه للمصورين بشكل استوقف الحضور.

حفل MTV للموسيقى الأوروبية

وبدت المغنية والمذيعة الشهيرة «ريتا أورا» في إطلالة جذابة بفستان باللون الأسود بذيل بلغ طوله مترين.

حفل MTV للموسيقى الأوروبية

وشهد الحفل فوز المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي إد شيران بجائزة أفضل فنان وأفضل اغنية عن أغنية «BAD HABBITS»، أو «عادات سيئة» فيما حصد نجوم فرقة البوب الكورية «BTS» أربع جوائز في حفل «MTV» الموسيقي الأوروبي الذي أقيم بالعاصمة المجرية بودابست مستأنفا الحضوربعد إقامته بشكل افتراضي في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت إدارة «MTV» إن حفل الجوائز الموسيقى الأوروبي لعام 2021 «احتفال موسيقي لجميع الجماهير في أنحاء العالم».

وفاز «ليل ناز إكس» بجائزة أفضل فيديو عن «مونتيرو ..نادني باسمك» في حين فازت فرقة «BTS» الكورية بمعظم الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل فرقة بوب، وأفضل فرقة بوب كوري، وأفضل مجموعة، وأكبر جمهور.

حفل MTV للموسيقى الأوروبية



وفازت فرقة «مونسكين» لأول مرة بجائزة أفضل فريق روك، في حين فازت المغنية ومقدمة الحفل سويتي بجائزة أفضل أغنية جديدة.