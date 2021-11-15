إزالة 10 حالات تعد على أراضي الدولة باسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنافع ري بناحية النجوع ونجع الشيخ فضيل.

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد 10 حالات تعدى منها عدد 7 حالات مخالفة بمساحة 829 متر عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والطوب الابيض، وعدد 3 مخالفات بمساحة 2344 متر، عبارة عن تعدي بالتجريف والزراعة متعدية على حرم الري دون سند من القانون.