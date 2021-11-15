موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. ومواعيد مباريات الدوري المصري فى الجولة الرابعة

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تشهد الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري لعب 9 مباريات، بينهم مبارتين لنادي الأهلي ونادي الزمالك.

يلعب نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 19-11-2021، مع نادي الإسماعيلي، كما يلعب نادي الأهلي مع المقاولون في نفس اليوم.

موعد مباراة المقاصة وفاركو => الخميس 18-11-2021 الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة الشرقية للدخان وفيوتشر => الخميس 18-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

الاتحاد السكندري والجونة => الخميس 18-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي => الخميس 18-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بيراميدز والمصري => الجمعة 19-11-2021 الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش => الجمعة 19-11-2021 الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي => الجمعة 19-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت مصر.

انبي وسموحة => الجمعة 19-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون => الجمعة 19-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.

وتقدم المصري اليوم جدول مواعيد مباريات الدوري المصري ومتابعة بث مباشر لمباريات الدوري وكافة تفاصيل مباريات الأهلي والزمالك.

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