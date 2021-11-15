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موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. ومواعيد مباريات الدوري المصري فى الجولة الرابعة

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موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. ومواعيد مباريات الدوري المصري فى الجولة الرابعة موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. ومواعيد مباريات الدوري المصري فى الجولة الرابعة

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تشهد الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري لعب 9 مباريات، بينهم مبارتين لنادي الأهلي ونادي .

يلعب نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 19-11-2021، مع نادي الإسماعيلي، كما يلعب نادي الأهلي مع المقاولون في نفس اليوم.

  • موعد مباراة المقاصة وفاركو => الخميس 18-11-2021 الساعة 3 عصرا بتوقيت .
  • مباراة الشرقية للدخان وفيوتشر => الخميس 18-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • الاتحاد السكندري والجونة => الخميس 18-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي => الخميس 18-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة بيراميدز والمصري => الجمعة 19-11-2021 الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.
  • مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش => الجمعة 19-11-2021 الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي => الجمعة 19-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت مصر.
  • انبي وسموحة => الجمعة 19-11-2021 الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة الأهلي والمقاولون => الجمعة 19-11-2021 الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.

وتقدم المصري اليوم جدول مواعيد مباريات الدوري المصري ومتابعة بث مباشر لمباريات الدوري وكافة تفاصيل مباريات الأهلي والزمالك.

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