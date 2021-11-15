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مات داخل السيارة بالتجمع .. أمن القاهرة يكثف جهوده لمعرفة الحقيقة

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مات داخل السيارة بالتجمع .. أمن القاهرة يكثف جهوده لمعرفة الحقيقة مات داخل السيارة بالتجمع .. أمن القاهرة يكثف جهوده لمعرفة الحقيقة

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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متحللة داخل سيارة بالقاهرة الجديدة.

دلت التحريات الأولية أن الجثة موجودة في السيارة منذ أيام ما تسبب فى انبعاث رائحة كريهة من داخل السيارة دفعت أفراد الأمن لإبلاغ الشرطة التى حضرت وقامت بفتح السيارة.

البداية عندما بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من فرد أمن بخروج رائحة كريهة من سيارة مركونة بأحد الشوارع منذ أيام وبالفحص تبين وجود جثة شخص داخل السيارة فى بداية تحللها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق وجار استدعاء شهود العيان وأهلية المتوفى لسماع أقوالهم.

المصرى اليوم

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