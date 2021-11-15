أخبار عاجلة

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
انخفاض الحرارة والأمطار مستمرة على المحافظات.. حالة الطقس اليوم إلى السبت 27 نوفمبر -
«قيده بالسلاسل بسبب مرضه».. الداخلية تكشف ملابسات احتجاز مزارع لنجله في البحيرة -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة ‏ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أجبروا شخصين على توقيع إيصالات أمانة بطوخ .. المشدد من 5 إلى 10 سنوات لتشكيل عصابي

Print
أجبروا شخصين على توقيع إيصالات أمانة بطوخ .. المشدد من 5 إلى 10 سنوات لتشكيل عصابي أجبروا شخصين على توقيع إيصالات أمانة بطوخ .. المشدد من 5 إلى 10 سنوات لتشكيل عصابي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين و5 سنوات لربة منزل لاتهامهم باستدراج شخصين وإكراههم على التوقيع على 12 إيصال أمانة تحت تهديد السلاح في طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجى نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات ومحمود منيب.

وتضمن أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم سرقوا مبلغا ماليا ومنقولات المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليهما «أ س أ» و«م م ك» بطريق الإكراه بأن استدرجتهما المتهمة الأخيرة ومكنتهما من الدخول إليها بمسكنها حتى قام المتهمون من الأول إلى الثالث بإشهار أسلحة بيضاء «مطواة» في وجههما وهددوهما بالاستيلا على المنقولات و12 إيصال أمانة ومبلغ مالى الذي كان بحوزتهما، وقام المتهمون وأجبروهما على التوقيع على ايصالات أمانة بالتوقيع والبصم تحت تهديد السلاح.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص بينهم ربة منزل تخصصوا في استدراج المواطنين وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات

طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات

مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة

مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة

«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة