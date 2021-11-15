أجبروا شخصين على توقيع إيصالات أمانة بطوخ .. المشدد من 5 إلى 10 سنوات لتشكيل عصابي

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين و5 سنوات لربة منزل لاتهامهم باستدراج شخصين وإكراههم على التوقيع على 12 إيصال أمانة تحت تهديد السلاح في طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجى نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات ومحمود منيب.

وتضمن أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم سرقوا مبلغا ماليا ومنقولات المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليهما «أ س أ» و«م م ك» بطريق الإكراه بأن استدرجتهما المتهمة الأخيرة ومكنتهما من الدخول إليها بمسكنها حتى قام المتهمون من الأول إلى الثالث بإشهار أسلحة بيضاء «مطواة» في وجههما وهددوهما بالاستيلا على المنقولات و12 إيصال أمانة ومبلغ مالى الذي كان بحوزتهما، وقام المتهمون وأجبروهما على التوقيع على ايصالات أمانة بالتوقيع والبصم تحت تهديد السلاح.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص بينهم ربة منزل تخصصوا في استدراج المواطنين وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.