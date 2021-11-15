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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر ومنتخب الجابون في الثالثة عصر غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى حسمها الفراعنة بالتأهل للمباراة الفاصلة بعد التعادل مع أنجولا 2 /2.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعات المؤتمرات وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد التعادل أمام منتخب أنجولا 2 / 2، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم دون انتظار لنتيجة مباراة المنتخب أمام الجابون المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بعد 5 جوالات برصيد 11 نقطة ثم الجابون ثانياً بـ7 نقاط وليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنجولا في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.