المشدد 5 سنوات لبائع فاكهة شرع في سرقة منزل بالإكراه بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة بائع فاكهة بالسجن المشدد ٥ سنوات، لقيامه بالشروع في سرقة منزل بمدينة العاشر من رمضان بالإكراه.

تعود أحداث القضية رقم ٤٢١٣ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثاني العاشر، لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثاني العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من «ع. إ. إ» ٣٦ عاما ربة منزل ومقيمة العاشر من رمضان، بأنه حال تواجدها بمسكنها فوجئت بأحد الأشخاص أثناء شروعه في سرقة التلفاز، وحال ذلك قامت بالإستغاثة بجيرانها فقام المتهم بوضع يده على فمها محاولا كتم أنفاسها لمنعها من الصراخ ولاذ بالفرار، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.

وبالفحص والمعاينة توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «أ. ر. أ» ٣٠ عاما بائع فاكهة ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.