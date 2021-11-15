بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل سائق «توك توك» دار السلام

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تنظر محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، محاكمة المتهم بقتل سائق «توك توك»شنقا في منطقة دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامى عبدالخالق وعادل الغويط وأمانة سر صبحى طعيمة.

كانت الجلسة السابقة ادعت شروق أحمد دفاع المتهم بمبلغ قدره 50ألف جنية وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت ،وانضمت إلى النيابة وطلبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقا لمواد الاتهام بأمر الإحالة.

كانت النيابة احالت المتهم محمد بدر، إلى محكمة الجنايات لانه في فبراير عام 2019 ،استدرج المجنى عليه أحمد محمد «18سنه» سائق «توك توك» لشقة مهجورة في منطقة دار السلام وقام بتوثيقة بحبل وشنقه لسرقة «التوك توك» وهاتف محمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج السائق من موقف سيارات الأجرة، وطلب منه توصيله إلى عقار تحت الإنشاء على كورنيش النيل، وهناك طلب من الضحية الصعود معه للعقار المكون من 12 طابق، لحمل سخان والنزول به وقرر التخلص منه.وعندما قاوم الضحية الجاني، قام بتوثيقه، وشنقُه بحبل، ثم استولى على هاتفه والمفاتيح.

توصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «م.م» 29 سنة، سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك، استدرجه المتهم لسرقة المركبة منه وقتله داخل الشقة المهجورة.