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ضبط مدرس وبحوزته 4800 قرص مخدر بسوهاج

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ضبط مدرس وبحوزته 4800 قرص مخدر بسوهاج ضبط مدرس وبحوزته 4800 قرص مخدر بسوهاج

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بالإشتراك وضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد»، من ضبط مدرس يقيم بدائرة المركز لإتجاره في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على 4 آلاف و800 قرص مخدر قبل قيامه ببيعها وترويجها للمدمنين بدائرة المركز.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز أخميم، بالإشتراك مع ضباط مكافحة المخدرات لمنطقة وسط الصعيد، خلال حملة أمنية، من ضبط المدعو مصطفى. م. ف «38 سنة- مدرس» ومقيم بدائرة مركز أخميم، وبحوزته 4800 قرص كيميركا المخدر، ومبلغ 18 ألف و105 جنيهاً، وهاتف محمول، وسيارة ملاكى، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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