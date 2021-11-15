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"باناسونيك أفيونيكس" تزوّد "الخطوط " بنظام الترفيه الجوي NEXT بوضوح 4K

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"باناسونيك أفيونيكس" تزوّد "الخطوط السعودية" بنظام الترفيه الجوي NEXT بوضوح 4K "باناسونيك أفيونيكس" تزوّد "الخطوط " بنظام الترفيه الجوي NEXT بوضوح 4K
مزودة بخاصية الاتصال بلوتوث على طائراتها من طراز إيرباص A321neo

أعلنت شركة باناسونيك أفيونيكس اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الخطوط ، لتزويد الناقل الوطني السعودي بأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة بدرجة وضوح 4K مزودة بخاصية الاتصال بلوتوث قريب المدى، على طائراتها من طراز إيرباص A321neo.

وسيتم تركيب نظام NEXT IFE الترفيهي على متن 20 طائرة جديدة من طراز A321neo، إلى جانب 15 طائرة من طراز إيرباص. A321neoXLR. ويأتي تطوير باناسونيك لنظام NEXT؛ سعيًا منها لتوفير إحدى أفضل تجارب مقصورات الطيران، كما يمكن إعادة ضبط النظام ليواكب مستجدات عمليات الخطوط السعودية في المستقبل.

وسيستفيد النظام من خدمات باناسونيك أفيونيكس الرقمية التي يتم تطويرها بشكل مستمر، ويجري تصميمها لتعزيز ولاء الضيوف ورفع مستوى التفاعل معهم، وتحقيق عائدات.

وبالإضافة إلى تجربة مقصورة السفر المتكاملة عالية الوضوح، ستقدم الخطوط السعودية كذلك نظام البلوتوث، لتتيح لضيوفها الوصول إلى مكتبة كاملة من خيارات الترفيه المتنوعة عبر سماعات الأذن الخاصة بهم والمزودة بتقنية البلوتوث.

وسيتمكن ضيوف درجة الأعمال من الاستمتاع بتجربة وضوح 4k الكاملة عبر شاشات بحجم 16 بوصة، والاستفادة من ميزة الشحن اللاسلكي للهواتف، لكي يتمكنوا من التواصل مباشرة مع ذويهم وأحبائهم حال وصولهم إلى وجهتهم.

أما في درجة الضيافة فقد اختارت الخطوط السعودية تزويد كل مقعد بشاشة بوضوح 4K بحجم 12 بوصة ومخارج شحن USB عالية الطاقة لكل مقعد.

وقال كين سين، الرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك أفيونيكس: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع الخطوط السعودية، ورفع مستوى تجربة المسافر من خلال أول تقنية ترفيه جوي بدرجة وضوح 4K مزودة بتقنية بلوتوث في العالم، ونحن متحمسون لتوسيع نطاق هذه الشراكة إلى الأسطول الجديد من الطائرات وتزويدها بالمعدات والخدمات الرقمية التي تساعد على ضمان تجاوز توقعات المسافر من خلال تقديم أفضل الخدمات المتوفرة اليوم وفي المستقبل".

وتُعد باناسونيك أفيونيكس مزود أنظمة الترفيه الجوي IFE للخطوط السعودية على 45 طائرة من أسطولها من طرازي إيرباص A320 وبوينغ B787-10.

من جهته، قال الكابتن إبراهيم الكشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي: "يسعدنا تجديد الشراكة مع باناسونيك أفيونيكس، التي دائمًا ما تفي بوعودها بتزويدنا بأنظمة ترفيه جوي موثوقة وجاذبة ومخصصة لضيوفنا. وسيضمن لنا تطبيق تقنيتي 4K والبلوتوث، القدرة على توفير أفضل تجربة طيران ممكنة في الأجواء لضيوفنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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