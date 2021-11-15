المشدد 10 سنوات لمزارع وعامل لحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة مزارع وعامل بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية رقم ٧٢٨٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم أول العاشر، لشهر يوليو من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط كل من «ي. خ. م» ١٧ عامًا، مزارع، و«م. ص. ع» ٢٩ عامًا، عامل، ومقيمين مركز الفتح بمحافظة أسيوط، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.