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الإحصاء الخليجي: 84.4 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

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الإحصاء الخليجي: 84.4 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 % الإحصاء الخليجي: 84.4 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,535 والإصابات المؤكّدة 2,525,916 حالة

الإحصاء الخليجي: 84.4 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,535 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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