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جونسون يكشف الحالة الصحية لملكة بريطانيا

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جونسون يكشف الحالة الصحية لملكة بريطانيا جونسون يكشف الحالة الصحية لملكة بريطانيا
قصر باكنغهام أعلن أنها لن تحضر مراسم يوم الذكرى

جونسون يكشف الحالة الصحية لملكة بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الملكة إليزابيث كانت "بصحة جيدة للغاية" عندما التقاها الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن غابت الملكة البالغة من العمر 95 عاماً عن احتفالٍ بيوم الذكرى، الأحد، بسبب التواء في الظهر.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي: "أعرف أن الجميع يريد أن يقدم أطيب الأمنيات لجلالة الملكة، وأردت فحسب أن أطمئن الجميع بالقول: إنني رأيت الملكة خلال لقاء الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء في وندسور، وكانت بصحة جيدة للغاية".

والأحد، قال قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لن تحضر مراسم يوم الذكرى لإصابتها بالتواء في الظهر.

وذكر القصر في بيان: "تشعر جلالتها بخيبة الأمل لأنها ستفوتها" المراسم.

ولو كانت الملكة (95 عاماً) قد حضرت الاحتفال لكان ذلك أول حضور بشخصها لمناسبة عامة منذ تلقيها نصيحة بالراحة بعد ليلة قضتها في المستشفى الشهر الماضي.

من شأن نبأ عدم حضور الملكة المراسم التي تقام في وسط لندن، وهي مناسبة تعدها من أهم ارتباطاتها على مدار العام، زيادة المخاوف على صحتها بعد اختفائها من الحياة العامة أطول فترة تعيها الذاكرة إلى الآن.

وقال مصدر في القصر إن التواء ظهر الملكة لا علاقة له بالتعب غير المحدد، الذي تسبّب في دخولها المستشفى ثم نصيحة طبيبها لها بالراحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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