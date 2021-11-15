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إد شيران يفوز بجائزتيّ أفضل فنان وأفضل أغنية عن «عادات سيئة» في حفل MTV

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إد شيران يفوز بجائزتيّ أفضل فنان وأفضل أغنية عن «عادات سيئة» في حفل MTV إد شيران يفوز بجائزتيّ أفضل فنان وأفضل أغنية عن «عادات سيئة» في حفل MTV

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فاز المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي إد شيران بجائزة أفضل فنان وأفضل اغنية عن أغنية «BAD HABBITS»، أو «عادات سيئة» فيما حصد نجوم فرقة البوب الكورية «BTS» أربع جوائز في حفل «MTV» الموسيقي الأوروبي الذي أقيم بالعاصمة المجرية بودابست مستأنفا الحضور بشكل شخصي بعد إقامته بشكل افتراضية في 2020 بسبب جائحة .
وقالت إدارة «MTV» إن حفل الجوائز الموسيقى الأوروبي لعام 2021 «احتفال موسيقي لجميع الجماهير في أنحاء العالم».
وفاز «ليل ناز إكس» بجائزة أفضل عن «مونتيرو ..نادني باسمك» في حين فازت فرقة «BTS» الكورية بمعظم الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل فرقة بوب، وأفضل فرقة بوب كوري، وأفضل مجموعة، وأكبر جمهور.
وفازت فرقة «مونسكين» لأول مرة بجائزة أفضل فريق روك، في حين فازت المغنية ومضيفة الحفل سويتي بجائزة أفضل أغنية جديدة.

المصرى اليوم

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