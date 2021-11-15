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إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:08 صباحاً
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:08 صباحاً
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا»
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:08 صباحاً
انخفاض الحرارة والأمطار مستمرة على المحافظات.. حالة الطقس اليوم إلى السبت 27 نوفمبر
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:08 صباحاً
«قيده بالسلاسل بسبب مرضه».. الداخلية تكشف ملابسات احتجاز مزارع لنجله في البحيرة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:08 صباحاً
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
«صحة الشيوخ» تطالب بسرعة إنهاء مبنى طوارئ مستشفيات قنا وبشبيش
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:52 صباحاً
النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:36 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مصير الموظفين الممنوعين من دخول مقرات العمل بسبب عدم تلقى لقاح كورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:19 صباحاً
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