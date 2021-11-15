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فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
«صحة الشيوخ» تطالب بسرعة إنهاء مبنى طوارئ مستشفيات قنا وبشبيش
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:52 صباحاً
النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:36 صباحاً
مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور)
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:36 صباحاً
الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:31 صباحاً
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:28 صباحاً
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:28 صباحاً
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد"
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:28 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المقاتلة الروسية "كش مات" ومعدات عسكرية جديدة بمعرض دبي للطيران 2021
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:10 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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