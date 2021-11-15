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فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
مقيم سوداني يروي تفاصيل 48 ساعة قضاها دون طعام وبزجاجة مياه صغيرة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
سيناتور أمريكي يحذر: الاتفاق لن يمنع إيران من السعي للحصول على أسلحة نووية
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:00 صباحاً
«صحة الشيوخ» تطالب بسرعة إنهاء مبنى طوارئ مستشفيات قنا وبشبيش
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:52 صباحاً
النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:36 صباحاً
مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور)
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:36 صباحاً
الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:31 صباحاً
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:28 صباحاً
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:28 صباحاً
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد"
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 12:28 صباحاً
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لماذا ينتحر يافعون عرب؟
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BBC News عربي
الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:01 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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