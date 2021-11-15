الأرصاد: سحب ممطرة داخل البحر بمحاذاة جدة

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تشمل أجزاءً من الجوف والقصيم والحدود الشمالية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن آخر صور الرادار تبيّن وجود سحب رعدية ممطرة داخل البحر بمحاذاة محافظتَي جدة والليث، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف والقصيم والحدود الشمالية ومحافظتَي حفر الباطن والقيصومة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.