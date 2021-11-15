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"بلكونة - غرفة الرياض".. شاهد: "سهم معزي" الأفضل في احتفالات يوم الوطن

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قصة حقيقية جسّدت درامياً بـ"عمليات إنتاج ضخمة" وعلى يد شباب من المملكة

نظّمت لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض، مساء أمس الأحد، في ملعب "مرسول بارك"، فعاليات "بلكونة" للإبداع الإعلاني وعرض نماذج للحملات الإعلانية الناجحة لليوم الوطني السعودي 91 وأسباب نجاحها، وذلك في المسارات الأربع للجوائز وهي: أفضل حملة إعلانية، أفضل حملة إعلانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أفضل جودة إنتاج إعلان مرئي، وأفضل وكالة دعاية وإعلان.

وفي مسار "أفضل حملة إعلانية"، فازت وزارة الحرس الوطني إثر نجاحها في وصول "سهم معزي" لفئة كبيرة من المنصات ومستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووسائل التقنية، وحقق الفيديو نسبة مشاهدات عالية وصلت إلى 8 ملايين مشاهدة.

ويروي "سهم معزي" قصة حقيقية وقعت بين منسوبي وزارة الحرس الوطني في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين، وتم تجسيد القصة درامياً بكوادر فنية وعمليات إنتاج ضخمة على يد شباب من أبناء وبنات الوطن، وتم إطلاق العمل أثناء احتفال سكان المملكة من مواطنين ومقيمين باليوم الوطني المجيد 91.

وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن، والشجاعة، والثأر من خلال صد العدوان والهجوم مجدداً.

وتدور أحداث "سهم معزي" بين زميلين يقضيان جلّ وقتهما حماية للوطن إلى أن استشهد أحدهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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