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"المسند": المطرية الأولى مستمرة.. وهذه أمطار متوقعة خلال الساعتين المقبلتين

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"المسند": المطرية الأولى مستمرة.. وهذه أمطار متوقعة خلال الساعتين المقبلتين "المسند": المطرية الأولى مستمرة.. وهذه أمطار متوقعة خلال الساعتين المقبلتين
تمتد للزلفي والقصيم.. قال: درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم مستمرة، موضحاً أماكن الهطولات المطرية المتوقعة خلال الساعتين المقبلتين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، الحالة المطرية تؤثر في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والحدود الشمالية- شرقي منطقتي الجوف وحائل، وحفر الباطن، وربما تمتد إلى الزلفي والقصيم.

وتابع: درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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