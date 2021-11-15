سميرة سعيد. : «أولادنا» منحوني طاقة حب حقيقية وأغني معهم «جهاز تسجيل» غدا

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تواصل الفنانة سميرة سعيد بروفات حفل إفتتاح الملتقي الخامس لمؤسسة اولادنا، الذي ينطلق الثلاثاء برئاسة سهير عبدالقادر، حيث تغني بصحبة ذوي القدرات الخاصة أغنية «جهاز تسجيل» تأليف أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي.

وقالت سميرة سعيد في تصريحات خاصة عن مشاركتها في حفل الافتتاح: «طاقة حب صادقة وحقيقية عشتها يوم أمس استعداداً لأغنية«جهاز تسجيل» أشترك فيها مع أولادنا لتقديمها غدا، على مسرح دار الأوبرا المصرية«.

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي، وتقام دورة هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي «اولادنا»، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها، لتكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية. منها وزارات الثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.