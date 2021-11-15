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احتل النجم الكبير عمرو دياب المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا خلال الأسبوع الماضي على موقع Youtube.

وكشف موقع «Youtube»عن الأفضل لهذا الأسبوع حسب تصنيف «Youtube Charts» وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من 8 ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد.

وجاء في المركز الثاني المغني الشعبي عصام صاصا بمشاهدات وصلت لـ 5 ملايين و٨٠٠ ألف مشاهدة.

وجاء في المرتبة الثالثة للنجوم الأكثر استماعًا في مصر محمد حماقي بمشاهدات تقدر بـ 5 ملايين و٧٠٠ ألف.

يذكر أن الهضبة قد أحيا مؤخرا حفلا بالتجمع الخامس لصالح إحدى الشركات الخاصة، وحضر الحفل نخبة من النجوم والشخصيات العامة.