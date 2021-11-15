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الأرصاد: سحب ممطرة داخل البحر بمحاذاة جدة

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تشمل أجزاءً من الجوف والقصيم والحدود الشمالية

الأرصاد: سحب ممطرة داخل البحر بمحاذاة جدة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن آخر صور الرادار تبيّن وجود سحب رعدية ممطرة داخل البحر بمحاذاة محافظتَي جدة والليث، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف والقصيم والحدود الشمالية ومحافظتَي حفر الباطن والقيصومة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

الأرصاد: سحب ممطرة داخل البحر بمحاذاة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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