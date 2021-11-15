مصرع طالب وإصابة شخصين في حادثي سير بسوهاج

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لقى اليوم طالب مصرعه، وأصيب شخصان آخران بإصابات وجروح متفرقة في حادثى سير منفصلين بمركزى البلينا، وطما بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول بمركز البلينا، أسفر عن مصرع فيصل. ع. ط «16 سنة- طالب» ويقيم بدائرة المركز، حيث اختل توازنه أثناء قيادته دراجته البخارية وسقط أرضاً، وتم نقل الجثة إلى المستشفي المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالفم والأنف والأذن وصدمة عصبية حادة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وفى مركز طما، تبين للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز، أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة مرعي. م. م «40 سنة- عامل»، إختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة نارية «تروسيكل» قيادة علاء. س. أ «24 سنة- عامل» ويقيمان بذات الناحية، وقد نتج عن الحادث إصابة كل من: قائد الدراجة الأولي بكدمات وتورم بفروة الرأس وتدهور بالوعي وإشتباه نزيف داخلي بالمخ، وقائد الدراجة الثانية بكدمات بفروة الرأس والأنف وإشتباه نزيف بالأنف، وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.