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تلعب اليوم منتخبات إيطاليا وانجلترا وليبيا والسودان، ضمن جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم لقارتي أوروبا وأفريقيا، وهى أهم مباريات اليوم التي يهتم المتابع المصري بها.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا اليوم لعب 5 مباريات ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والذى تستضيفه قطر.

مباراة كينيا ورواندا -> الساعة 3 عصرا. موعد مباراة ليبيا وأنجولا -> الساعة 3 عصرا. ناميبيا وتوجو -> الساعة 3 عصرا. مباراة النيجر وجيبوتي -> الساعة 5 مساءا. موعد مباراة السودان وغينيا بيساو -> الساعة 6 مساءا.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أوروبا لعب 7 مباريات في تصفيات كأس العالم اليوم.

موعد مباراة إيطاليا وإيرلندا الشمالية -> الساعة 9.45 مساءا. سويسرا وبلغاريا -> الساعة 9.45 مساءا. مباراة النمسا ومولدوفا -> الساعة 9.45 مساءا. الدانمارك وإسكتلندا -> الساعة 9.45 مساءا. موعد مباراة ألبانيا وأندورا -> الساعة 9.45 مساءا. مباراة بولندا والمجر -> الساعة 9.45 مساءا. موعد مباراة انجلترا وسان مارينو -> الساعة 9.45 مساءا.

وتستعرض المصري اليوم جدول أهم المباريات يوميًا في المباريات العالمية والدوريات المحلية والدوري المصري وكأس مصر.

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