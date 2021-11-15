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مصرع سيدة صعقتها كهرباء غسالة ملابس بسوهاج

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مصرع سيدة صعقتها كهرباء غسالة ملابس بسوهاج مصرع سيدة صعقتها كهرباء غسالة ملابس بسوهاج

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لقيت اليوم سيدة مصرعها إثر إصابتها بصعق كهربائى من غسالة ملابس أثناء قيامها بأعمال الغسيل بالمنزل بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول ميادة محمود «20 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، وسؤال زوجها عبدالكريم. م. أ «33 سنة- عامل»، قرر أنه أثناء قيام المذكورة بغسل الملابس بالمنزل لامست يدها إحدي الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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