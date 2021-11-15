اليوم.. محاكمة سائق قتل ابنه بالمعصرة

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تنظر محكمة جنايات القاهرة،اليوم الأثنين ،محاكمة سائق قتل ابنه بالمعصرة.

كانت المحكمة الجلسة السابقة قررت إيداع المتهم تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكانت النيابة قد أحالت «خميس. ع»، 64 سنة، «سائق»، إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم ٢٢ مايو ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة المعصرة، قتل نجله، المجني عليه «كريم»، عمدًا، مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على الخلاص منه، جزاء ما لقيه منه من إهانة تمثلت في اعتياده سبه وقذفه، فأخذ يدبر سبيلًا لمبتغاه حتى استقر على الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه دون علم السلطات، فزعم مخططًا إجراميًا، استهله بتجهيز أداة «شال»، منتظرًا التوقيت الملائم لتنفيذه، وخنقه بالشال.