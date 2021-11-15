«الصناعات المعدنية»: حديد التسليح المستورد لا يزال يخضع لرسوم تحد من دخوله (تفاصيل)

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مع اعلان الحكومة أمس عن قرارها بوقف العمل برسوم الحماية على واردات البليت المستخدم في صناعة حديد التسليح وعلي منتجات حديد التسليح تامة الصنع، توقع متعاملون بالأسواق ان تستأنف الشركات التجارية استيراد حديد التسليح من الأسواق العالمية لاسيما ان سعر المستورد أقل من المصنع محليا، متوقعين ان يسهم ذلك في انخفاض أسعار بيع الحديد في السوق.

ولكن غرفة الصناعات المعدنية فندت تلك الاقاويل مؤكدة ان حديد التسليح تام الصنع مازال يخضع لرسوم تحد أو تمنع استيراده من الخارج بما لا يشكل أي منافسة للمصانع المحلية.

وأوضح محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان حديد التسليح تام الصنع مازال يخضع لقرار وزير ة التجارة والصناعة بفرض رسوم أغراق بنحو 25٪ على الواردات من تركيا وأوكرانيا والصين وهلي الدول الرئيسية الموردة للسوق المحلية.

وأكد أن هذا القرار مازال ساريا حتي منتصف العام المقبل، ولم يتم الإشارة إلى وقف التعامل عليه في القرار الصادر امس من وزيرة التجارة والصناعة والـذي اكتفي فقط بتعطيل رسوم الحماية على الواردات من البليت وحديد التسليح والالومنيوم.

وأكد ان رسوم الحماية أو ما يعرف بالتدابير الوقائية تختلف تماما عن رسوم الإغراق، ولكل منهما مسار تحقيقي مختلف في جهاز المعالجات التجارية بالوزارة.

ويصل متوسط سعر بيع حديد التسليح التركي 760 دولار للطن أرض المصنع وغير شامل أي رسوم أو تكاليف شحن أو نقل، فيما يبلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المصري 15500 جنيه ما يوازي 970 دولار أي يوجد ما يقرب من 200 دولار لصالح المستورد.

وعن هذا الفارق قال حنفي، ان المستورد سيخضع لنحو 25٪ رسوم اغراق عند الدخول فضلا عن رسوم القيمة المضافة، وأضف إلى ذلك تكاليف الشحن التي تضاعفت أكثر من 6 مرات خلال الأشهر الماضية، وما يجعل المنتج المصري رغم ارتفاع ثمنه اقل كثيرا من المستورد في الأسواق المحلية.