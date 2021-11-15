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طقس خريفي معتدل الحرارة يسود شمال سيناء

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طقس خريفي معتدل الحرارة يسود شمال سيناء طقس خريفي معتدل الحرارة يسود شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة أول الليل ومائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 11 و27 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و26 درجة، ومدينة رفح ما بين 18 و27 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 11 و26 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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